Демограф Ракша: на рождаемость первых детей не влияют выплаты и налоги

При этом рождаемость в России все равно остается одной из самых молодых в Европе. Средний возраст материнского дебюта — 26,3 года. Такая же молодая рождаемость в Белоруссии. Моложе из европейских стран, наверное, только на Украине и в Молдавии. Во всех остальных европейских развитых странах она более возрастная.