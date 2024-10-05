Демограф Ракша: на рождаемость первых детей не влияют выплаты и налоги

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулев предложил ввести налог на бездетность, аналогичный тому, который действовал в СССР. Таким образом предполагается поднять рождаемость в стране. Демограф Алексей Ракша рассказал «Газете.Ru», можно ли налогами заставить россиян заводить детей.
«Россия традиционно отличалась высокой рождаемостью».
— В 1941 году в СССР вводится налог на бездетность. Почему власти решили прибегнуть к такому решению и насколько большие ставки делали на этот закон?
— Это был ноябрь 1941-го, и думаю, что руководство понимало, какой мощный удар по рождаемости нанесет масштабная мобилизация. По моему мнению, в первую очередь закон был про идеологию и повышение рождаемости, но кроме того, и для пополнения казны.
— Налог действовал до 90-х. Как можно оценить его эффективность?
— Рождаемость первых детей в Советском Союзе действительно была одной из самых высоких, более того, она постоянно омолаживалась. Но за годы наблюдений мы поняли, что на это влияют разные факторы.
Среди них — сниженный уровень неравенства и развитие сетей детских дошкольных учреждений. И то и другое в Советском Союзе было. То есть социально-экономическая ситуация и структура общества способствовали рождаемости первых детей.
Сказать уверенно, вносил ли свой вклад налог на бездетность, мы не можем.
Кроме того, нужно понимать, что Россия традиционно отличалась высокой рождаемостью первых детей и ранней рождаемостью, и это наблюдалось еще до революции.
Что касается вторых детей — этот показатель был в СССР невысоким. До неплохого уровня он добрался только в 80-х, там мы четко видим два всплеска и можем проследить причины.
Во-первых, это оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Его поэтапно вводили в период с 1981 по 1983 год. А во-вторых, это антиалкогольная кампания, которая проводилась с мая 1985 года.
Тогда рождаемость впервые за 20 с лишним лет превысила уровень простого воспроизводства населения.
«Моложе только на Украине и в Молдавии».
— Какая ситуация с рождаемостью сейчас?
— В России наблюдаются признаки второго демографического перехода — это разрыв сексуального, матримониального и репродуктивного поведения. То есть усиливаются различия между людьми.
Нормальным становится заниматься сексом вне брака, не иметь детей в браке или иметь детей вне брака — растет разнообразие вариантов устройства личной жизни и разнообразие жизненных траекторий.
По цифрам мы видим его проявления в доле детей, рождающихся вне официального брака. Этот показатель плавно рос в 80-е годы, затем резко пошел вверх в 90-е и достиг пика в 2006 году, составив 30%.
Сейчас он около 20−23%, что по меркам развитых европейских стран немного.
Еще один признак второго демографического перехода — постарение среднего возраста рождения первого ребенка. Весь советский период он снижался и достиг очень молодых значений, а с 1995 года стал расти.
При этом рождаемость в России все равно остается одной из самых молодых в Европе. Средний возраст материнского дебюта — 26,3 года. Такая же молодая рождаемость в Белоруссии. Моложе из европейских стран, наверное, только на Украине и в Молдавии. Во всех остальных европейских развитых странах она более возрастная.
В целом же Россия находится на среднем для похожих стран уровне. Сейчас мы видим, что растет рождаемость четвертых и последующих детей. Возможно, из-за того, что таких отцов не мобилизуют, а возможно, потому что продолжает медленно расти прослойка высоко религиозных людей.
Главная наша проблема — снижение рождаемости вторых детей из-за переноса материнского капитала на первого ребенка.
— То есть денежные поощрения все-таки сказываются на рождаемости?
— Результаты исследований показывают, что рождение вторых детей прекрасно поддавалось увеличению денежными стимулами — крупными, одноразовыми выплатами, которые люди в основном тратили на жилье.
Перенос материнского капитала на первого ребенка в начале 2020-го года привел к тому, что начиная с 2022-го в стране пошел обвал рождаемости вторых детей, и снижение, к сожалению, продолжается до сих пор.
— А как отражаются взыскания или поощрения на желании завести первого ребенка?
Как показывает практика других стран, российских регионов да и России в целом, рождаемость первых детей материальному стимулированию не поддается.
Моя гипотеза заключается в том, что решение о рождении первого ребенка слишком фундаментальное и важное, чтобы на нем сказывались какие-либо поощрения либо наказания. В отличие от вторых, третьих и последующих детей.
На рождение первых детей влияют личная психология человека, совместимость пары, история семьи, религия, культура и прочее. Это огромное количество факторов, повлиять на которые деньгами не получается.