Режим ЧС могут ввести в Тайшетском районе из-за гибели урожая

В Приангарье завершают уборку урожая. В 2024 году она проходит довольно напряженно, так как летом прошло много дождей, почва слишком влажная. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что, не смотря на непогоду, темпы уборки находятся выше среднемноголетних значений.
— Работники сельского хозяйства убрали более 220 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, а это более 60% от посевных площадей. Собрали 56,8 тысяч тонн картофеля, это 81,6% от всех работ, — рассказывает Игорь Кобзев.
Также собрали 19,8 тонн огурцов, капусты, свеклы и других овощей. Специалисты практически завершили заготавливать корм для скота.
Напомним, ранее в Чунском районе ввели режим ЧС из-за гибели урожая. Если дожди не прекратятся, то подобное придется сделать и в Тайшетском районе.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском районе Иркутска отключили свет.