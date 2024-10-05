Режим ЧС могут ввести в Тайшетском районе из-за гибели урожая

В Приангарье завершают уборку урожая. В 2024 году она проходит довольно напряженно, так как летом прошло много дождей, почва слишком влажная. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что, не смотря на непогоду, темпы уборки находятся выше среднемноголетних значений.