В воскресенье будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами, а утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 4−9 м/с, днем по востоку с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от плюс 2 по северо-западу до плюс 12 по юго-востоку. Днем будет 8−14 градусов тепла, по юго-востоку — до плюс 18.
Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в двух областях Беларуси 6 октября
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за сильных дождей объявлен в Гомельской и Могилевской областях Беларуси 6 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью по югу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди. Местами, а утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей ожидаются сильные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный 4−9 м/с, днем по востоку с порывами до 14 м/с.