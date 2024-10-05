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Продажа лекарств организована в агрогородке под Минском после жалоб в КГК

Под Минском в агрогородке организовали продажу лекарств после жалоб в КГК.

Источник: Комсомольская правда

Продажа лекарств организована в агрогородке под Минском после жалоб в КГК. Подробности рассказали в пресс-службе Комитета государственного контроля.

Сообщается, что в областной комитет Госконтроля в мае 2024 года поступило обращение от жителей агрогородка Новый Двор Минского района. В сообщении говорится, что жители названного городка жаловались на невозможность покупки лекарств и просили содействия в данном вопросе.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по результатам принятия мер указанная проблема была решена. Уточняется, что продажа лекарственных препаратов в агрогородке сейчас организована на базе Новодворской амбулатории.

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