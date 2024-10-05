«Нанес многочисленные удары по телу собаки». В Бобруйске суд оштрафовал на 400 рублей мужчину за избиение лабрадора

Удалось установить, что мужчина 14 сентября 2024 года нанес многочисленные удары по телу собаки породы лабрадор. Подобным образом он допустил жестокое обращение с животным. В пресс-службе обратили внимание на то, что обвиняемый не явился на судебное заседание. Говорится, что о дне слушания дела его уведомили надлежащим образом.