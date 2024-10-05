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«Нанес многочисленные удары по телу собаки». В Бобруйске суд оштрафовал на 400 рублей мужчину за избиение лабрадора

В Бобруйске суд оштрафовал на 400 рублей мужчину за избиение лабрадора.

Источник: Комсомольская правда

В Бобруйске суд оштрафовал на 400 рублей мужчину за избиение лабрадора. Подробности озвучили в пресс-службе Могилевского областного суда.

Удалось установить, что мужчина 14 сентября 2024 года нанес многочисленные удары по телу собаки породы лабрадор. Подобным образом он допустил жестокое обращение с животным. В пресс-службе обратили внимание на то, что обвиняемый не явился на судебное заседание. Говорится, что о дне слушания дела его уведомили надлежащим образом.

Суд, на основании части 1 статьи 16.29 Кодекса об административных правонарушениях, оштрафовал мужчину на 10 базовых величин, или 400 рублей (по состоянию на 5 октября 2024 года).

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