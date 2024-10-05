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Водителей будут штрафовать за проезд по Обходу Тольятти без оплаты

В Самарской области готовятся ввести штрафы за проезд по платной трассе «Обход Тольятти».

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области планируют ввести штрафы для борьбы с автомобилистами, которые не платят за проезд по трассе «Обход Тольятти». Для водителей автобусов и грузовиков это будет сумма в 5000 рублей, для всех остальных — 1500. Информация об этом появилась в телеграм-канале концессионной компании.

«Закон “Об административных нарушениях на территории Самарской области” планируется дополнить статьей 9.15, в которой будут прописаны штрафы для неплательщиков. Законопроект опубликован на портале регионального правительства. После прохождения антикоррупционной экспертизы его рассмотрят депутаты Самарской губдумы», — говорится в сообщении.

Отметим, штрафы для водителей, которые не спешат платить за проезд, появятся не только в Самарской области. Ранее подобную меру уже ввели в Москве, а вскоре введут и в Санкт-Петербурге. И суммы, которые придется платить местным автомобилистам за нарушения, там значительно выше (от 3000 до 30000 рублей в зависимости от вида транспорта и на кого он оформлен).

штрафы