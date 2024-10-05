Водителей будут штрафовать за проезд по Обходу Тольятти без оплаты

Отметим, штрафы для водителей, которые не спешат платить за проезд, появятся не только в Самарской области. Ранее подобную меру уже ввели в Москве, а вскоре введут и в Санкт-Петербурге. И суммы, которые придется платить местным автомобилистам за нарушения, там значительно выше (от 3000 до 30000 рублей в зависимости от вида транспорта и на кого он оформлен).