В Могилеве МАРТ оштрафовал поставщиков картофеля и огурцов из-за цен

В сообщении говорится, что в Могилеве ведомством был установлен факт продажи реализации плодоовощной продукции с нарушением порядка согласования отпускных цен. Сказано, что «Фирма Кадино», а также фермерское хозяйство «Царево» проводили отгрузку свежих огурцов и картофеля, не согласовав на них цены в установленном порядке.