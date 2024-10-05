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В Могилеве МАРТ оштрафовал поставщиков картофеля и огурцов из-за цен

В Могилеве МАРТ обнаружил факты продажи овощей с нарушением ценообразования.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве МАРТ оштрафовал поставщиков картофеля и огурцов из-за цен. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В сообщении говорится, что в Могилеве ведомством был установлен факт продажи реализации плодоовощной продукции с нарушением порядка согласования отпускных цен. Сказано, что «Фирма Кадино», а также фермерское хозяйство «Царево» проводили отгрузку свежих огурцов и картофеля, не согласовав на них цены в установленном порядке.

Отмечается, что экономическим судом Могилевской области названные субъекты хозяйствования были привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 13.2 Кодекса об административных правонарушениях.

«Размер наложенных штрафов составил 0,5% и 3% от стоимости реализованных товаров соответственно», — уточнили в МАРТ.

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