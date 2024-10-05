В Могилеве МАРТ оштрафовал поставщиков картофеля и огурцов из-за цен. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
В сообщении говорится, что в Могилеве ведомством был установлен факт продажи реализации плодоовощной продукции с нарушением порядка согласования отпускных цен. Сказано, что «Фирма Кадино», а также фермерское хозяйство «Царево» проводили отгрузку свежих огурцов и картофеля, не согласовав на них цены в установленном порядке.
Отмечается, что экономическим судом Могилевской области названные субъекты хозяйствования были привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 13.2 Кодекса об административных правонарушениях.
«Размер наложенных штрафов составил 0,5% и 3% от стоимости реализованных товаров соответственно», — уточнили в МАРТ.
Ранее «Беллегпром» объявил создание национального маркетплейса — потенциального конкурента Ozon и Wildberries.
Кстати, мы собрали, что известно про включение отопления в Минске и по всей Беларуси: информация энергетиков и министерства ЖКХ.
А еще мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.