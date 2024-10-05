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Новая рабочая неделя в Башкирии будет короткой

Предстоящая рабочая неделя в Башкирии будет сокращенной и составит четыре дня.

Предстоящая рабочая неделя в Башкирии будет сокращенной и составит четыре дня. По данным министерстве семьи, труда и социальной защиты населения РБ, это связано с Днем республики, который празднуется 11 октября.

Пятница объявлена выходным днем. В четверг, 10 октября, рабочий день сократят на один час.

— Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные в Башкирии продлятся с 11 по 13 октября, — пояснили в ведомстве. — В случае, если 11 октября совпадет с отпуском, то в число его календарных дней этот праздник не включают.

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