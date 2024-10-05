Какие профессии запрещены для мигрантов в разных регионах РФ

Один за другим регионы России пополняют список ограничений в отношении трудоустройства мигрантов. Так, например, с 2025 года в Калужской области был расширен список запрещенных профессий для иностранцев. Теперь они не смогут занимать должности в сфере культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Помимо этого, в регионе им уже было запрещено работать в пригородном пассажирском транспорте и заведениях общественного питания. Какие профессии запрещены для мигрантов в других городах России — в материале «Вечерней Москвы».
В 2025 году по инициативе Министерства труда вступит в силу документ, предусматривающий сокращение допустимого числа иностранных работников в 11 регионах России с учетом пожеланий самих субъектов. Дополнительные ограничения для иностранцев планируется ввести в Оренбургской, Челябинской, Калужской, Магаданской, Рязанской, Самарской, Амурской областях, в республиках Удмуртия и Дагестан, в Краснодарском и Красноярском краях.
В Краснодарском крае для трудоустройства мигрантов запрещены сразу 85 видов экономической деятельности, в том числе это касается сельского хозяйства, обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, торговли, гостиничных услуг, производства машин и оборудования. Привлечение трудовых мигрантов здесь разрешено только в сфере строительства.
В Оренбурге мигрантам планируют запретить заниматься розничной торговлей алкогольными напитками (включая пиво) в специализированных магазинах. Также под запрет попадают розничная торговля табачными изделиями, перевозки на общественном транспорте, такси и арендованных автомобилях с водителем.
В регионе иностранные граждане не смогут занимать должности в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов. Им также запрещена деятельность в гостиницах и на предприятиях общественного питания, в области спорта, отдыха и развлечений. Также мигранты не имеют права предоставлять персональные услуги, работать в области домашних хозяйств с наемными работниками и заниматься домашним хозяйством с целью предоставления товаров и услуг для собственного потребления.
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Теперь иностранным гражданам запрещено заниматься выращиванием овощей, перевозкой пассажиров на городском и пригородном сообщении, а также работать в такси и арендованных легковых автомобилях с водителем.
Мигрантам, которые работают в российском регионе по патенту, с 2025 года будет запрещено заниматься перевозками в легковых такси, быть занятыми в розничной торговле алкоголем и табачной продукцией в специализированных магазинах.
В 2022 году в регионе уже действовал запрет на использование труда иностранцев в торговле, общественном транспорте, организациях общепита и в кадровых агентствах. С 2025 года в Калужской области мигранты не смогут устроиться на работу в сферах культуры, спорта, досуга и развлечений.
В регионе в 2024 году запретили трудоустраивать иностранцев водителями общественного транспорта и такси.
В Крыму запрет на трудовую деятельность мигрантов действует сразу в 35 сферах. В их числе:
Также трудовым мигрантам в Крыму запрещается работать в оптовой и розничной торговле (кроме продаж автомобилей и мотоциклов), на телевидении и радио, в секторе операций с недвижимостью, в сферах образования, спорта, отдыха и развлечений. Помимо этого, иностранцам запрещено заниматься издательской деятельностью, арендой и лизингом, работать в области информационных технологий, трудиться в библиотеках, архивах, музеях, на производстве резиновых и пластмассовых изделий, быть занятыми в архитектуре и осуществлять подбор персонала.
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В регионе, согласно новому постановлению, мигранты не смогут заниматься производством хлеба, мучных кондитерских изделий, охлажденных хлебобулочных полуфабрикатов. Также под запрет попадет производство:
Торговая деятельность для иностранцев в Самаре тоже пополнится ограничениями. Среди них появится запрет на:
Помимо этого, для мигрантов будут введены ограничения в сфере перевозки пассажиров автобусами на рейсах междугородного сообщения. А также они не смогут работать на предприятиях общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и подаче напитков.
Недоступны для иностранцев в регионе и такие виды деятельности, как:
В Амурской области несколько лет действует запрет на использование иностранной рабочей силы в сферах сельского хозяйства и золотодобычи.