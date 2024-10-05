В Ростове изменилось место отправления скоростных судов «Валдай»

В Ростов изменили место отправления скоростных судов «Валдай», которые по реке Дон отправляются в Азов, Багаевскую и Семикаракорск. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, теперь посадка будет на причале № 18 напротив здания на улице Береговой, 39. Ориентир — скульптура «Дон-батюшка» у Ворошиловского моста.