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В Ростове изменилось место отправления скоростных судов «Валдай»

Теперь садиться в них нужно у Ворошиловского моста.

В Ростов изменили место отправления скоростных судов «Валдай», которые по реке Дон отправляются в Азов, Багаевскую и Семикаракорск. Как рассказали в региональном министерстве транспорта, теперь посадка будет на причале № 18 напротив здания на улице Береговой, 39. Ориентир — скульптура «Дон-батюшка» у Ворошиловского моста.

Раньше в «Валдаи» садились недалеко от проспекта Будённовского. Изменение объяснили тем, что пассажирам станет проще добраться до места посадки. Другая причина — начало подготовки круизного пассажирского флота к зимнему отстою.

К новому месту посадки можно будет уехать только одним маршрутом — автобусом № 76.

С начала навигационного сезона 2024 года по реке Дон на скоростных судах «Валдай» перевезли более 17 тысяч пассажиров. При этом в середине апреля они не работали.

Стоимость билетов на рейсе Ростов — Азов составляет от 400 до 650 рублей в будни и от 800 до 1300 рублей в выходные.