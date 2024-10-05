Макс Кавалера заявил, что не видит смысла в перезаписи альбомов Sepultura

Экс-фронтмен трэш-метал-группы Sepultura Макс Кавалера заявил, что больше не собирается перезаписывать альбомы коллектива. Ранее музыкант выпустил новые версии пластинок Morbid Visions (1986), Bestial Devastation (1985) и Schizophrenia (1987) совместно со своим братом Игором.
По словам Макса, эти релизы нуждались в переиздании, так как они были созданы на ранних стадиях карьеры Sepultura и были записаны еще в Бразилии. Группа работала над последующими пластинками вместе с продюсером Скоттом Бернсом, и ему удалось создать особенный дэт-метал-звук, «характерный для той эры».
Как передает Blabbermouth, Кавалера доволен звучанием альбома Beneath The Remains (1989). Что касается лонгплеев Chaos A.D. (1993) и Roots (1996), к ним музыкант в целом «не смеет прикасаться». Тем не менее Кавалера подчеркнул, что хотел бы отправиться с альбомом 1993 года в тур.
Напомним, состав Sepultura изменился в 1997-м. Участники группы не хотели, чтобы их менеджером продолжала быть жена Макса Глория. Достичь компромисса не удалось, и вокалист покинул коллектив. Его брат Игор, игравший на позиции барабанщика, оставался в составе Sepultura до 2006 года. Новым фронтменом стал Деррик Грин.
Зимой 2023-го группа объявила, что отправляется в прощальный тур в честь сорокалетия творческой деятельности. Также Sepultura планировали записать концертный альбом и уйти на пенсию сразу после последнего выступления.
Ранее в этом году Кавалера отмечал, что готов к реюниону оригинального состава Sepultura, но пока что таких предложений не поступало.