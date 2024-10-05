Макс Кавалера заявил, что не видит смысла в перезаписи альбомов Sepultura

По словам Макса, эти релизы нуждались в переиздании, так как они были созданы на ранних стадиях карьеры Sepultura и были записаны еще в Бразилии. Группа работала над последующими пластинками вместе с продюсером Скоттом Бернсом, и ему удалось создать особенный дэт-метал-звук, «характерный для той эры».