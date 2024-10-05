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Жители Иркутска убрались на Русско-Амурском мемориальном комплексе

Субботник прошел в Иркутске 5 октября.

Источник: Комсомольская правда

Жители Иркутска 5 октября вышли на субботник. Привели в порядок множество территорий. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, участие приняли представители различных компаний, мэрии, депутаты городской Думы и многие другие.

Люди привели в порядок множество территорий. Пресс-служба администрации города Иркутска

— Истинные богатыри сегодня трудятся на Русско-Амурском мемориальном комплексе! Для погрузки тяжелых веток нужна настоящая мужская сила. Большое спасибо всем, кто присоединился к этой важной работе, — делятся в администрации.

Добровольцы собрали опавшую листву и ветки. Пресс-служба администрации города Иркутска

Помимо этого привели в порядок берег Теплых озер, станцию Батарейную, Верхнюю Набережную, остров Конный и ряд других адресов. Взрослые и дети вооружились перчатками, граблями, а после собрали высохшие листья, упавшие ветки, мусор и многое другое.

Субботник прошел в Иркутске 5 октября. Пресс-служба администрации города Иркутска Участие в субботнике приняли представители мэрии и Думы. Пресс-служба администрации города Иркутска Жители Иркутска вооружились граблями, метлами и перчатками. Пресс-служба администрации города Иркутска

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Свердловском округе областного центра 5 октября водитель легковушки столкнулся с автобусом.