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Оранжевый уровень из-за сильных дождей объявлен в Беларуси на 6 октября

Сильные дожди ожидаются 6 октября в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Оранжевый уровень из-за сильных дождей объявлен в Беларуси на 6 октября, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиком, за погодные условия 6 октября в стране будет отвечать система активных атмосферных фронтов, которые смещаются с юга Европы. Будет преобладать облачная погода, в ночное время с прояснениями.

По южной части ночью, а утром и днем на большей территории Беларуси пройдут дожди. Синоптики предупреждают, что местами, а утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей прогнозируются сильные дожди. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, северный, а в дневные часы по востоку порывистый. Температура воздуха ночью будет от +2 градусов по северо-западу и до +12 градусов по юго-востоку. Синоптики отмечают, что максимальная температура днем окажется от +8 до +14 градусов, а по восточной части воздух прогреется до +18 градусов.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов рассказал, каким будет октябрь 2024 года в Беларуси: «Дождь со снегом, заморозки и бабье лето».

Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

Кстати, продажа лекарств организована в агрогородке под Минском после жалоб в КГК.