Оранжевый уровень из-за сильных дождей объявлен в Беларуси на 6 октября, в воскресенье, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиком, за погодные условия 6 октября в стране будет отвечать система активных атмосферных фронтов, которые смещаются с юга Европы. Будет преобладать облачная погода, в ночное время с прояснениями.
По южной части ночью, а утром и днем на большей территории Беларуси пройдут дожди. Синоптики предупреждают, что местами, а утром и днем во многих районах Гомельской и Могилевской областей прогнозируются сильные дожди. Из-за этого объявлен оранжевый уровень опасности.
Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, северный, а в дневные часы по востоку порывистый. Температура воздуха ночью будет от +2 градусов по северо-западу и до +12 градусов по юго-востоку. Синоптики отмечают, что максимальная температура днем окажется от +8 до +14 градусов, а по восточной части воздух прогреется до +18 градусов.
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