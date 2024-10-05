Оранжевый уровень из-за сильных дождей объявлен в Беларуси на 6 октября

Кроме того, ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер ожидается северо-восточный, северный, а в дневные часы по востоку порывистый. Температура воздуха ночью будет от +2 градусов по северо-западу и до +12 градусов по юго-востоку. Синоптики отмечают, что максимальная температура днем окажется от +8 до +14 градусов, а по восточной части воздух прогреется до +18 градусов.