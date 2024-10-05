Мокрый снег и северный ветер: какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

Осень постепенно вступает в свои права в столичном регионе. Температура на второй неделе октября может понизиться. Какую погоду ожидать с 7 октября, «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, атмосфера сейчас очень подвижна. Из-за этого прогнозы становятся рисковым занятием, поскольку могут быть серьезные ошибки касательно температуры воздуха. Однако осадки в такой ситуации прогнозировать проще.
— В понедельник, 7 октября, в Москве и Московской области ожидается облачная погода. Ночью местами пройдет дождь, даже где-то сильный, а днем — небольшой, — сообщил эксперт.
Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов, а днем в понедельник будет очень тепло: в Москве — плюс 16−18 градусов, по области — плюс 14−19 градусов. Прогнозируется восточный ветер со скоростью 5−10 метров в секунду.
— Далее у нас наступает вторник, такой достаточно переходный период по температурам. И вот здесь с температурами, конечно, можно очень сильно промахнуться. Вероятность ошибки очень высока, — предупредил синоптик.
8 октября в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет дождь. Ночью температура в Москве опустится до 9−11 градусов, а днем составит от 12 до 14 градусов тепла.
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— То есть по сравнению с понедельником похолодает на 4−5 градусов. Ветер будет дуть уже с севера, со скоростью 5−10 метров в секунду. В Московской области тоже погода будет облачная с прояснениями и дождями. И температура — максимум плюс 10−15 градусов, — отметил собеседник «ВМ».
Высокая вероятность ошибки в прогнозе температуры будет 9 октября. Ночью ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков.
— Температура — плюс 3−8 градусов. Это из расчета сегодняшнего дня. Но не исключено, что где-то в Московской области могут быть заморозки, поэтому температура может быть от 0 до 5 градусов. Днем ожидается облачность с прояснениями, — добавил Ильин.
Из-за подвижности атмосферы в прогнозе температуры может возникнуть ошибка. Поэтому синоптик рассматривает два варианта: воздух может прогреться до плюс 8−13 градусов или же (при наличии существенной облачности) до плюс 3−8 градусов.
— Ветер сохранится северо-восточный, 3−8 метров в секунду. А на севере и на северо-востоке у нас достаточно холодная воздушная масса. Вот эта среда под большим вопросом касательно прогноза погоды. Причем на конец недели прогноз больше имеет вероятность, чем на этот переходный период в среду. То есть температура на пару градусов точно подрастет, — заверил эксперт.
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В конце недели местами стоит ожидать небольшого кратковременного дождя.
— А в Центральном федеральном округе не исключено, что в среду пройдет первый снег. Может быть, осадки будут в виде мокрого снега. И выпадет эта доля на Костромскую область, — заключил Ильин.