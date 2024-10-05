Мокрый снег и северный ветер: какой будет погода в Москве на предстоящей неделе

— Ветер сохранится северо-восточный, 3−8 метров в секунду. А на севере и на северо-востоке у нас достаточно холодная воздушная масса. Вот эта среда под большим вопросом касательно прогноза погоды. Причем на конец недели прогноз больше имеет вероятность, чем на этот переходный период в среду. То есть температура на пару градусов точно подрастет, — заверил эксперт.