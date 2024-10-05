Рейс до Москвы задержали в Иркутске из-за неисправности самолета

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
— В аэропорту города Иркутска задержали вылет рейса по маршруту Иркутск — Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 на 23:30 5 октября, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Правоохранители оценят контроль за соблюдением прав пассажиров. А именно убедятся в том, что люди обеспечены едой и им есть, где остаться. Сейчас их принимают в аэропорту областного центра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области собаки покусали трех детей по дороге в школу. Им понадобилась помощь врачей. Правоохранители выясняют причины произошедшего, завели уголовное дело.