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Рейс до Москвы задержали в Иркутске из-за неисправности самолета

Пассажирам должны предоставить питание и разместить в гостиницах.

Источник: Комсомольская правда

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура поставила на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

— В аэропорту города Иркутска задержали вылет рейса по маршруту Иркутск — Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 на 23:30 5 октября, — рассказывают в пресс-службе ведомства.

Правоохранители оценят контроль за соблюдением прав пассажиров. А именно убедятся в том, что люди обеспечены едой и им есть, где остаться. Сейчас их принимают в аэропорту областного центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области собаки покусали трех детей по дороге в школу. Им понадобилась помощь врачей. Правоохранители выясняют причины произошедшего, завели уголовное дело.