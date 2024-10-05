В Беларуси дети будут учиться управлять беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского городского исполнительного комитета.
В сообщении говорится, что в центре творчества детей и молодежи «Спектр» в Гродно было открыто новое направление. Уточняется, что учащиеся указанного центра смогут изучить актуальную дисциплину.
«Начнут занятия, на базе центра, бойцы военно-патриотического клуба “Циркон”. Позже смогут присоединиться все желающие», — сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что дети будут изучать устройство беспилотников, его возможности, а также научится ими управлять. Кроме того, дети усвоят законодательные нюансы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов.
Как пишет БелТА, программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, которые интересуются авиацией, инженерией, современными технологиями.
— Мы видим, как быстро развивается область беспилотных технологий, и считаем важным предоставить нашим детям возможность познакомиться с этой перспективной сферой, — заявил отметил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.
По его словам, указанные занятия помогут детям раскрыть свои творческие, а также технические способности.
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