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В Беларуси дети будут учиться управлять беспилотниками

В Беларуси дети будут изучать устройство и возможности беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси дети будут учиться управлять беспилотниками. Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского городского исполнительного комитета.

В сообщении говорится, что в центре творчества детей и молодежи «Спектр» в Гродно было открыто новое направление. Уточняется, что учащиеся указанного центра смогут изучить актуальную дисциплину.

«Начнут занятия, на базе центра, бойцы военно-патриотического клуба “Циркон”. Позже смогут присоединиться все желающие», — сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дети будут изучать устройство беспилотников, его возможности, а также научится ими управлять. Кроме того, дети усвоят законодательные нюансы, касающиеся использования беспилотных летательных аппаратов.

В Беларуси дети будут изучать устройство и возможности беспилотников. Фото: телеграм-канал Гродненского городского исполнительного комитета

Как пишет БелТА, программа рассчитана на детей и подростков в возрасте от 10 до 17 лет, которые интересуются авиацией, инженерией, современными технологиями.

— Мы видим, как быстро развивается область беспилотных технологий, и считаем важным предоставить нашим детям возможность познакомиться с этой перспективной сферой, — заявил отметил начальник отдела образования Гродненского горисполкома Андрей Семанчик.

По его словам, указанные занятия помогут детям раскрыть свои творческие, а также технические способности.

Тем временем в Беларуси факультатив появится у школьников по адаптации к школе.

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