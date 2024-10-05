В Беларуси запретят российское мороженое с ароматом клубники. Покупали такое?

Речь идет о мороженом с ароматом клубники, производителем которого является российская компания «Фабрика Грез». Согласно результатам проверки, показатель массовой доли молочного жира в жировой фазе составил 11,8%. Как обозначили в «Госстандарте», это значит, что молочный жир был замещен. Количество заменителя в итоге составляет 88,2%, что сильно превышает норму (не более чем 50%).