В Беларуси запретят российское мороженое с ароматом клубники. Покупали такое?

Список запрещенной в Беларуси продукции пополнился еще одним пунктом. Об этом стало известно из публикации на сайте «Госстандарта».
Речь идет о мороженом с ароматом клубники, производителем которого является российская компания «Фабрика Грез». Согласно результатам проверки, показатель массовой доли молочного жира в жировой фазе составил 11,8%. Как обозначили в «Госстандарте», это значит, что молочный жир был замещен. Количество заменителя в итоге составляет 88,2%, что сильно превышает норму (не более чем 50%).
Таким образом, отныне данную продукцию запрещено ввозить в Беларусь, также она будет изъята из обращения. Предписание вступит в силу с 7 октября.