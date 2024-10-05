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В Беларуси запретят российское мороженое с ароматом клубники. Покупали такое?

Таким образом, отныне данную продукцию запрещено ввозить в Беларусь, также она будет изъята из обращения. Предписание вступит в силу с 7 октября.

Список запрещенной в Беларуси продукции пополнился еще одним пунктом. Об этом стало известно из публикации на сайте «Госстандарта».

Речь идет о мороженом с ароматом клубники, производителем которого является российская компания «Фабрика Грез». Согласно результатам проверки, показатель массовой доли молочного жира в жировой фазе составил 11,8%. Как обозначили в «Госстандарте», это значит, что молочный жир был замещен. Количество заменителя в итоге составляет 88,2%, что сильно превышает норму (не более чем 50%).

Таким образом, отныне данную продукцию запрещено ввозить в Беларусь, также она будет изъята из обращения. Предписание вступит в силу с 7 октября.

торговля
экономика