В Беларуси платежные терминалы появятся в маршрутках с 1 ноября 2025 года

В документе в перечень объектов и видов деятельности, где юридические лица и индивидуальные предприниматели устанавливают платежные терминалы, был добавлен новый пункт. Речь идет про пункт про «городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории M2». Данная норма начнет действовать с 1 ноября 2025 года.