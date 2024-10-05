В Беларуси платежные терминалы появятся в маршрутках с 1 ноября 2025 года. Это следует из постановления белорусского правительства и Национального банка Беларуси №№ 704/22 от 26 сентября 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
В документе в перечень объектов и видов деятельности, где юридические лица и индивидуальные предприниматели устанавливают платежные терминалы, был добавлен новый пункт. Речь идет про пункт про «городские автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении автобусами категории M2». Данная норма начнет действовать с 1 ноября 2025 года.
Также в постановлении говорится про возможность использования до 1 июля 2026 года торговых автоматов по продаже товаров, выполнения работ, оказания услуг без установленного кассового оборудования.
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