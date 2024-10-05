Первый официальный утилизатор бумажных отходов появился в Башкирии

Утилизатор отходов бумаги и издательской продукции появился в Башкирии. Он принадлежит предприятию «Башэковата» и является первым официальным утилизатором в республике. По сообщению Минэкологии региона, Росприроднадзор внес его в реестр.
В ведомстве пояснили, что компании, производящие упаковки обязаны обеспечить их утилизацию. Если это невозможно, они должны заплатить экологический сбор.
Известно, что «Башэковата» производит вату целлюлозную теплоизоляционную из бумажных отходов и является постоянным участником акций по сбору макулатуры.
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