МВД Беларуси: в 2024-м изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия

Отмечается, что добровольно граждане сдали более 450 единиц и порядка 20 тысяч соответственно.
Помимо того, более тысячи единиц зарегистрированного оружия было изъято у индивидуальных владельцев за различные нарушения.
В пресс-службе сообщили, что с 7 по 11 октября в Беларуси пройдет основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал».
Целью мероприятия является предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Милиционеры в рамках «Арсенала» проверят условия хранения зарегистрированных пистолетов, ружей, а также проинформируют граждан о мерах безопасности при обращении с оружием.
В МВД напомнили, что лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.