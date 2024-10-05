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МВД Беларуси: в 2024-м изъято более 400 единиц незарегистрированного оружия

МИНСК, 5 окт — Sputnik. Более 400 единиц незарегистрированного оружия и около 43 тысяч боеприпасов различного калибра изъято из оборота с начала текущего года, об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Источник: МВД Беларуси

Отмечается, что добровольно граждане сдали более 450 единиц и порядка 20 тысяч соответственно.

Помимо того, более тысячи единиц зарегистрированного оружия было изъято у индивидуальных владельцев за различные нарушения.

В пресс-службе сообщили, что с 7 по 11 октября в Беларуси пройдет основной этап оперативно-профилактического специального комплексного мероприятия «Арсенал».

Целью мероприятия является предупреждение нарушений законодательства в сфере оборота оружия. Милиционеры в рамках «Арсенала» проверят условия хранения зарегистрированных пистолетов, ружей, а также проинформируют граждан о мерах безопасности при обращении с оружием.

В МВД напомнили, что лица, добровольно сдавшие в органы внутренних дел незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности.