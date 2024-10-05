Жительница Бурятии заняла второе место на международном конкурсе красоты

В Китае прошел 10 международный конкурс красоты и таланта «Miss and Mrs ASIA AWARDS». В нем участвовали более 30 представительниц из самых разных стран. Девушки прилетели из Кореи, Японии, Тайваня, Узбекистана, России, Монголии, также были представительницы из Китая. Как сообщила национальный директор конкурса «Краса Бурятии» Руфина Уюина, жительница Бурятии Тамара Васильева получила почетное второе место.
— Первый этап конкурса провели в городе Шанхай, а вот финал состоялся в городе Янчжень. Во время фестиваля выступили популярные артисты. Зрители увидели шоу талантов от участниц. Они продефилировали в национальных костюмах и вечерних нарядах. Конкурс показывали на китайском и корейском телевидении, — поделилась Руфина Уюина.
Первое место завоевала девушка из Республики Башкорстан. Теперь победительницы являются мировыми амбассадорами конкурса.
Помимо этого, жительница Бурятии Анна Коктышева, получила в конкурсе сразу две номинации. Покорила членов жюри своим национальным костюмом и исполнением песни «Матушка Земля».
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