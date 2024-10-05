Жительница Бурятии заняла второе место на международном конкурсе красоты

— Первый этап конкурса провели в городе Шанхай, а вот финал состоялся в городе Янчжень. Во время фестиваля выступили популярные артисты. Зрители увидели шоу талантов от участниц. Они продефилировали в национальных костюмах и вечерних нарядах. Конкурс показывали на китайском и корейском телевидении, — поделилась Руфина Уюина.