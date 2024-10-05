В Польше возмутились из-за стройки американской АЭС рядом с советской

Спустя год Польша объявила, что местом для строительства американской АЭС выбран округ Хочево на побережье Балтийского моря. Оно было выбрано на основании проводившихся с 2017 года исследований окружающей среды. «Мы работаем по плану, и выбор места [размещения АЭС] это подтверждает. Польше нужна ядерная энергия. Строительство первой электростанции такого типа важно для всей страны как с точки зрения энергетической трансформации, так и с точки зрения безопасности энергоснабжения», — отмечала тогда министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.