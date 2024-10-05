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Альбом The Beatles «A Hard Day’s Night» будет переиздан к шестидесятилетию

Третий альбом The Beatles «A Hard Day’s Night», впервые увидевший свет 10 июля 1964 года, будет переиздан в этом месяце. Релиз будет приурочен к Национальному дню альбома — британскому празднику, который ежегодно отмечается 19 октября.

Источник: Звук

Третий альбом The Beatles «A Hard Day’s Night», впервые увидевший свет 10 июля 1964 года, будет переиздан в этом месяце. Релиз будет приурочен к Национальному дню альбома — британскому празднику, который ежегодно отмечается 19 октября.

Переиздание будет представлено на лимитированном белом виниле весом в 180 г.

Как напоминает NME, большая часть песен альбома была написана для одноименного фильма с участием коллектива. Премьера картины состоялась в том же году. Примечательно, что A Hard Day’s Night стал первым альбомом, композиции в котором были созданы исключительно участниками The Beatles.

Лонгплей стал коммерчески успешен в Великобритании и продержался на вершине альбомного чарта почти полгода.

Ранее стало известно о том, что ливерпульский клуб Casbah, в котором The Beatles проводили первые концерты, сдается как жилье.