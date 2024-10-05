Владимир Путин присвоил почетное звание тренеру из Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» тренера по стрельбе из лука Зуфара Ситдикова. Житель Бирского района всю трудовую деятельность связал с преподаванием в спортивной школе «Буревестник». Он подготовил четырех мастеров спорта международного класса, 33 мастера спорта России и 200 кандидатов в мастера спорта. Воспитанники Зуфара Ситдикова не раз становились победителями и призерами первенств, чемпионатов мира и Европы по ачери-биатлону и вошли в спортивную историю.