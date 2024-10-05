Владимир Путин присвоил почетное звание тренеру из Башкирии

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении почетным званием «Заслуженный работник физической культуры РФ» тренера по стрельбе из лука Зуфара Ситдикова. Житель Бирского района всю трудовую деятельность связал с преподаванием в спортивной школе «Буревестник». Он подготовил четырех мастеров спорта международного класса, 33 мастера спорта России и 200 кандидатов в мастера спорта. Воспитанники Зуфара Ситдикова не раз становились победителями и призерами первенств, чемпионатов мира и Европы по ачери-биатлону и вошли в спортивную историю.
«Зуфар Ситдиков уже более 40 лет пользуется большим авторитетом среди коллег и спортивной общественности, имеет высшую квалификационную категорию, принимает участие в оценке российских соревнований. Он отмечен званием “Заслуженный работник физической культуры РБ”, медалью “За вклад в развитие образования”. В 2010 году выиграл грант фонда “Спортивных программ “Новое поколение”, — рассказал министр спорта Руслан Хабибов.
Отметим, что вся семья заслуженного тренера разделяет его интересы. Его жена и дочь также являются тренами стрельбы из лука.