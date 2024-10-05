«Минскводоканал» сказал про возможные перебои с холодной водой 6 октября

В сообщении говорится, что по причине плановых работ на наружных сетях водоснабжения (речь идет про замену ЗРА Д50мм) в период с 23.00 6 октября и до 06.00 7 октября холодной воды не будет по следующим адресам. Указаны переулок Кольцова 4-й 22, 24, 26, 28, 109, 115, 117; улицы Поставская, 41. В организации предупредили о возможном ухудшении качества воды (Кольцова-Поставская-Лучайская-Кольцова) в названный период и в течение двух суток. За дополнительной информацией можно обращаться по указанному телефону: 389−40−31.