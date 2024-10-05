«Минскводоканал» сказал про возможные перебои с холодной водой 6 октября, в воскресенье. Информация опубликована на официальном сайте организации.
В сообщении говорится, что по причине плановых работ на наружных сетях водоснабжения (речь идет про замену ЗРА Д50мм) в период с 23.00 6 октября и до 06.00 7 октября холодной воды не будет по следующим адресам. Указаны переулок Кольцова 4-й 22, 24, 26, 28, 109, 115, 117; улицы Поставская, 41. В организации предупредили о возможном ухудшении качества воды (Кольцова-Поставская-Лучайская-Кольцова) в названный период и в течение двух суток. За дополнительной информацией можно обращаться по указанному телефону: 389−40−31.
Кроме того, в обозначенный период из-за плановых работ на наружных сетях водоснабжения по замене задвижки Д200, холодная вода будет отсутствовать по проспекту Рокоссовского 113/3, 127а, 129, 151 (дс), 151/2. Качество воды может ухудшится (проспект Рокоссовского-Плеханова-Малинина) в названный период и в течение двух суток.
Также в период с 23.00 6 октября и по 06.00 7 октября холодное водоснабжение будет отсутствовать по причине замены ЗРА Д150 по следующим адресам. Называется улица Мержинского 1а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11. Ухудшение качества воды возможно по улице Мержинского-Калинина-переулку Инструментальный-Толбухина.
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