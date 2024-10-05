За сутки на дорогах Башкирии задержали 64 нетрезвых водителя

В Башкирии подвели итоги массовой проверки водителей, которая прошла накануне, 4 октября. По информации республиканской Госавтоинспекции, 64 водителя были пойманы в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Известно, что один из задержанных рискнул нарушить закон уже во второй раз.