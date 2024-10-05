Олбани
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки на дорогах Башкирии задержали 64 нетрезвых водителя

За минувшие сутки в республике выявлено более 1500 нарушений ПДД.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели итоги массовой проверки водителей, которая прошла накануне, 4 октября. По информации республиканской Госавтоинспекции, 64 водителя были пойманы в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Известно, что один из задержанных рискнул нарушить закон уже во второй раз.

Всего за минувшие сутки было зафиксировано более 1,5 тысячи нарушений ПДД.

Рейды ГАИ продолжатся и сегодня, 5 октября. Главная задача, по словам инспекторов, обеспечить безопасность на дорогах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.