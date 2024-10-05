За сутки на дорогах Башкирии задержали 64 нетрезвых водителя

В Башкирии подвели итоги массовой проверки водителей, которая прошла накануне, 4 октября. По информации республиканской Госавтоинспекции, 64 водителя были пойманы в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Известно, что один из задержанных рискнул нарушить закон уже во второй раз.
Всего за минувшие сутки было зафиксировано более 1,5 тысячи нарушений ПДД.
Рейды ГАИ продолжатся и сегодня, 5 октября. Главная задача, по словам инспекторов, обеспечить безопасность на дорогах.
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