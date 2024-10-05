В Уфе на Советской площади срубили ели. Хвойные деревья обещают заменить на здоровые крупномеры.
Многолетние высокие хвойные деревья срубили по решению администрации Кировского района. По мнению главы района Илвира Нурдавлятова, ели были опасными и представляли угрозу.
«Работы ведутся, благодарю за понимание», — прокомментировал случившееся чиновник.
Отметим, что ели, которые росли по обе стороны от здания Минсельхоза Башкирии и в самом деле выглядели печально: половина хвои была сухой и коричневой, на деревьях было много залысин.