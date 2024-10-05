Второй поезд «Иволга 4.0» запущен на МЦД-4

«Продолжаем с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) поэтапно обновлять поезда на новых диаметрах. На четвертый диаметр вышла вторая по счету “Иволга 4.0”, до конца года на этот диаметр поступит еще 10 таких поездов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы завершим обновление поездов на МЦД-3 до конца этого года, а на МЦД-4 — до конца 2025 года», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что от предыдущих моделей «Иволга 4.0» отличается наличием третьей двери в промежуточных вагонах. Благодаря этому пассажиры быстрее заходят в поезд и выходят из него, сокращается время стоянки поезда на станциях. Также в поезде присутствует система климат-контроля, адаптивное освещение, зарядки для смартфонов и эргономичные сиденья.