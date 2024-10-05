Второй поезд «Иволга 4.0» запущен на МЦД-4

«Продолжаем с Центральной пригородной пассажирской компанией (ЦППК) поэтапно обновлять поезда на новых диаметрах. На четвертый диаметр вышла вторая по счету “Иволга 4.0”, до конца года на этот диаметр поступит еще 10 таких поездов. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы завершим обновление поездов на МЦД-3 до конца этого года, а на МЦД-4 — до конца 2025 года», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.