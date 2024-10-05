Монгольская рок-группа The HU выпустила кавер на трек Iron Maiden «The Trooper»

Монгольская группа The HU, исполняющая так называемый «хунну-рок», поделилась кавером на песню Iron Maiden «The Trooper». Релиз связан с тем, что 4 октября коллективы отправились в совместное турне. The HU заявлены как группа на разогреве.
Лидер коллектива Гала отметил, что музыканты в восторге от возможности гастролировать вместе с Iron Maiden и видят в этом «важный шаг для монгольской культуры». Также он подчеркнул, что группа хотела выпустить кавер в знак уважения к своим кумирам. Слова фронтмена цитирует Blabbermouth.
Сами Iron Maiden оставили в комментариях эмодзи «козы» — жеста из мизинца и указательного пальца одной руки, часто используемый в среде рок-музыки.
Ранее в этом году Брюс Дикинсон рассказал, какой песней из репертуара Iron Maiden гордится больше всего.