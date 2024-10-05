Монгольская рок-группа The HU выпустила кавер на трек Iron Maiden «The Trooper»

Лидер коллектива Гала отметил, что музыканты в восторге от возможности гастролировать вместе с Iron Maiden и видят в этом «важный шаг для монгольской культуры». Также он подчеркнул, что группа хотела выпустить кавер в знак уважения к своим кумирам. Слова фронтмена цитирует Blabbermouth.