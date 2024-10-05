Картины, патроны, бриллианты: пять самых странных способов сохранить прах усопшего

На северо-востоке Англии люди могут сделать из останков усопшего виниловую пластинку. Таким предложением воспользовался Джон Хобсон, который сохранил прах матери в виниле, а на саму пластинку записал ее голос. Процесс создания почти не отличается от изготовления привычных пластинок, однако на одном из этапов в смесь добавляется прах человека.