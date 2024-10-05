Картины, патроны, бриллианты: пять самых странных способов сохранить прах усопшего

Среди москвичей обретает популярность услуга превращения усопшего в бриллианты. Из праха человека сначала создается алмаз, а после огранки он становится бриллиантом. Готовый камень можно установить в ювелирные украшения. Однако такая услуга может грозить реальным сроком. К каким последствиям может привести такой способ захоронения, «Вечерняя Москва» разбиралась со специалистом.
По словам юриста Глеба Подъяблонского, такие дела рассматривают по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
— В крайнем случае она предусматривает уголовную ответственность до трех месяцев. Или штрафы, сумма которых определяется исходя из обстоятельств дела, в случае если человеку не удастся доказать, что это была воля усопшего, — сказал он.
На северо-востоке Англии люди могут сделать из останков усопшего виниловую пластинку. Таким предложением воспользовался Джон Хобсон, который сохранил прах матери в виниле, а на саму пластинку записал ее голос. Процесс создания почти не отличается от изготовления привычных пластинок, однако на одном из этапов в смесь добавляется прах человека.
В американском городе Санта-Фе 29-летний Джастин Кроуи использует прах при изготовлении посуды и бижутерии. Его компания существует с 2016 года и пользуется популярностью среди местных жителей. В процессе производства посуды и бижутерии используется керамический раствор, в который добавляется прах человека. Это позволяет сохранить память о близких в повседневной жизни.
«Если тронуть смерть, она тебя забирает»: почему нельзя разорять могилы недавно умерших.
Захоронить себя в патронах предпочел солист знаменитой группы Motorhead Лемми Килмистер, который ушел из жизни в 2015 году. Он завещал родственникам добавить свой прах в пули и подарить коллегам и близким друзьям.
Художница из Флориды Рейвен Коллинз специализируется на создании картин из праха. Она добавляет кремированные останки в краски и рисует ими портреты на заказ. Таким образом люди могут увековечить не только близких, но и домашних питомцев.