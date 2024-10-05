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Собянин: Станцией метро «Потапово» воспользовались более 400 тысяч пассажиров

Станция Потапово на Сокольнической линии за месяц функционирования обслужила более 400 тысяч пассажиров. Об этом в субботу, 5 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Станция заметно повысила транспортную доступность для жителей Коммунарки и Южного Бутова, позволяя пассажирам экономить до 40 минут в пути каждый день.

Кроме того, открытие «Потапово» на 30 процентов снизило нагрузку на станцию «Новомосковская» на Сокольнической линии метро, отметил мэр в своем Telegram-канале.

5 сентября на Сокольнической линии заработала 27-я станция. В преддверии празднования Дня города Собянин открыл станцию «Потапово».

Позже мэр Москвы и президент России Владимир Путин открыли первый участок Троицкой линии Московского метрополитена длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро. На станции «Новаторская» создана удобная пересадка на Большую кольцевую линию.

Также первый тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» до станции «Потапово» Сокольнической линии.

метро
Собянин Сергей