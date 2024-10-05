Собянин: Станцией метро «Потапово» воспользовались более 400 тысяч пассажиров

Станция заметно повысила транспортную доступность для жителей Коммунарки и Южного Бутова, позволяя пассажирам экономить до 40 минут в пути каждый день.
Кроме того, открытие «Потапово» на 30 процентов снизило нагрузку на станцию «Новомосковская» на Сокольнической линии метро, отметил мэр в своем Telegram-канале.
5 сентября на Сокольнической линии заработала 27-я станция. В преддверии празднования Дня города Собянин открыл станцию «Потапово».
Позже мэр Москвы и президент России Владимир Путин открыли первый участок Троицкой линии Московского метрополитена длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро. На станции «Новаторская» создана удобная пересадка на Большую кольцевую линию.
Также первый тестовый электропоезд проехал по новому участку от станции «Новомосковская» до станции «Потапово» Сокольнической линии.