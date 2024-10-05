Собянин: Станцией метро «Потапово» воспользовались более 400 тысяч пассажиров

Позже мэр Москвы и президент России Владимир Путин открыли первый участок Троицкой линии Московского метрополитена длиной 8,3 километра с четырьмя станциями: «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленева» и «Тютчевская». На карте Москвы появилась новая, 16-я линия метро. На станции «Новаторская» создана удобная пересадка на Большую кольцевую линию.