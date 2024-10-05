Поменявшая пол участница СВО обвинила СМИ, что они переврали ее историю

«Мне жизнь была не сильно дорога. Наверное, потому что я трап. К тому же я всегда думал, что самопожертвование — это база, а тут еще и за Родину… Мне было важно, что я участвую в историческом событии, всегда мечтал оказаться на острие. В целом меня и устраивало все: ну да, можно умереть. Если за деньгами гоняться, то оно того не стоит, а если за опытом — другое дело», — поясняет девушка.