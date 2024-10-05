Актер Полицеймако заявил, что качество российских сериалов не уступает американскому

— У нас такая технология, что мы читаем не все сценарии сразу. Читаем три-четыре, снимаем, потом опять читаем. Сценарная группа все время изменяется, у каждого автора есть какие-то свои достижения и особенности. При этом и продакшн, и сам телеканал ТВ-3 дают возможность что-то додумывать, преобразовать под ситуацию, в которой мы находимся. От этого у меня ощущение, что сценарии стали более разнообразны и интересны. И параллельная детективная линия тоже совершенно неожидана.