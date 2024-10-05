«Люди заплатили за услугу»: что делать при отмене рейса

— Снаряды могут попасть на гражданский аэродром, поэтому необходимо вводить ограничения на полеты. Хотя Иран заявил, что обстреливаются только военные объекты, но не стоит исключать, что неточность наведения ракеты может ударить по гражданскому самолету. Чтобы этого не было, руководители российских авиакомпаний переносят рейсы на другое время. В регионе идут боевые действия, лучше россиянам туда вообще не лезть, — сказал он.