«Люди заплатили за услугу»: что делать при отмене рейса

Авиакомпания Red Wings с 3 октября возобновила рейсы из Москвы и Сочи в Тель-Авив. Это решение принято на основании указаний Росавиации, которая ввела временные ограничения для полетов в целях безопасности. За последнюю неделю множество рейсов были отложены или вовсе отменены. «Вечерняя Москва» узнала у заслуженного пилота России, бывшего летного директора «Внуковских авиалиний» Юрия Сытника, как действовать, если ваш рейс отменили.
По его словам, такие ограничения будут периодически вводить, пока происходят бомбардировки территории Израиля иранскими ракетами.
— Снаряды могут попасть на гражданский аэродром, поэтому необходимо вводить ограничения на полеты. Хотя Иран заявил, что обстреливаются только военные объекты, но не стоит исключать, что неточность наведения ракеты может ударить по гражданскому самолету. Чтобы этого не было, руководители российских авиакомпаний переносят рейсы на другое время. В регионе идут боевые действия, лучше россиянам туда вообще не лезть, — сказал он.
Эксперт отметил, что покупка авиабилета — это услуга, которую авиакомпания обязана оказать. Пассажиры могут рассчитывать на перенос рейса на другую дату или денежную компенсацию.
— Люди заплатили за услугу, которую авиакомпания должна оказать согласно договору, которым является авиабилет. Если не выполнят сегодня, выполнят завтра или послезавтра. Но никаких полных отмен рейса и пропажи денег у пассажиров не будет, — заверил Сытник.
Ранее Росавиация сообщила, в какое время можно летать в Израиль и Иран. В результате проведенного анализа обстановки на Ближнем Востоке рекомендуется осуществлять перелеты в небе над Израилем, Ираном и Ираком только в определенное время. В среду, 3 октября, рекомендованы перелеты с 09:00 до 19:00.
В ночь на 1 октября ЦАХАЛ также начал наземную операцию на территории Ливана. Параллельно с этим производились воздушные бомбардировки южной части страны. Нападение израильской армии стало новым этапом военных действий Тель-Авива после ликвидации большей части руководства движения «Хезболла», включая его лидера Хасана Насраллу. Что происходит в Ливане и какие последствия ждут Израиль — в материале «Вечерней Москвы».