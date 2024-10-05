Япония более чем вдвое увеличит число спутников для собственной системы позиционирования

Особенность QZSS заключается в высокой степени шифрования сигналов. Как утверждается, это дает возможность надежно защитить их от помех, которые могут создавать недружественные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на «Митибики» предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии. Сообщалось, что спутники способны определять координаты объектов на поверхности Земли в зоне своей работы с погрешностью порядка 6 см. У американской GPS она составляет примерно 10 м.