Япония более чем вдвое увеличит число спутников для собственной системы позиционирования

ТОКИО, 5 октября. /ТАСС/. Правительство Японии планирует более чем вдвое увеличить число спутников для собственной системы глобального позиционирования QZSS. Об этом сообщило агентство Kyodo.
В настоящее время система насчитывает четыре спутника «Митибики» — к 2026 году их число планируется довести до 7, а к концу 2030-х годов — до 11. Подчеркивается, что увеличение числа спутников направлено на снижение зависимости Японии от иностранных систем позиционирования.
Особенность QZSS заключается в высокой степени шифрования сигналов. Как утверждается, это дает возможность надежно защитить их от помех, которые могут создавать недружественные государства или террористические организации. Помимо гражданских пользователей, на «Митибики» предполагается полностью переключить вооруженные силы и спецслужбы Японии. Сообщалось, что спутники способны определять координаты объектов на поверхности Земли в зоне своей работы с погрешностью порядка 6 см. У американской GPS она составляет примерно 10 м.