Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов

«Задержан вылет рейса SU-1443 авиакомпании “Аэрофлот” по маршруту Иркутск — Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 (04.50 мск) на 23:30 (18.30 мск)», — говорится в сообщении.