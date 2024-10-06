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Рейс из Иркутска в Москву задержали более чем на 13 часов

Рейс «Аэрофлота» из Иркутска в Москву задержали из-за неисправности.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 5 окт — РИА Новости. Рейс компании «Аэрофлот» из Иркутска в Москву задержан более чем на 13 часов из-за технической неисправности самолета, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержкой рейса в аэропорту Иркутска.

«Задержан вылет рейса SU-1443 авиакомпании “Аэрофлот” по маршруту Иркутск — Москва в связи с технической неисправностью воздушного судна. Вылет перенесен с 09:50 (04.50 мск) на 23:30 (18.30 мск)», — говорится в сообщении.

В аэропорту прокуратурой организован прием граждан, уточнили в ведомстве.