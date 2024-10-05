Басист Judas Priest Иэн Хилл признал, что альбом Nostradamus был ошибкой

Каждый из этих релизов получил смешанные отзывы как от критиков, так и от поклонников коллектива. Хилл отметил, что неудачность решений становится очевидна лишь со временем. Гитарист также добавил, что коммерческие убытки от потери старых фанатов в полной мере возмещаются с появлением новых.