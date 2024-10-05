Басист Judas Priest Иэн Хилл признал, что альбом Nostradamus был ошибкой

Басист хеви-метал-группы Judas Priest Иэн Хилл дал интервью, в котором ответил на вопрос об альбомах, которые коллектив считает неудачными. В их число вошли концептуальный двойной альбом Nostradamus (2008), а также Turbo (1986) и Point Of Entry (1981).
Каждый из этих релизов получил смешанные отзывы как от критиков, так и от поклонников коллектива. Хилл отметил, что неудачность решений становится очевидна лишь со временем. Гитарист также добавил, что коммерческие убытки от потери старых фанатов в полной мере возмещаются с появлением новых.
Комментируя провал концептуального альбома о Нострадамусе, Хилл заявил, что Judas Priest были «просто обязаны» выпустить нечто подобное. Басист подчеркнул, что это один из тех релизов, где суть воспринимается только целиком; именно по этой причине песни из альбома редко звучат на живых выступлениях коллектива.
Ранее в этом году коллектив представил свой 19-й альбом Invincible Shield. Также фронтмен Judas Priest усомнился в том, что группе пора завершать карьеру.