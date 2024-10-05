Два вида бабочек вымерли в Беларуси из-за потепления климата

Специалист уточнил, что за последние десять лет ни он сам, ни его коллеги не обнаружили ни одной особи двух видов бабочек. Называются перламутровка фрейя и перламутровка фригга. Кулак предположил, что указанные виды, вероятнее всего, вымерли по причине потепления.