Два вида бабочек вымерли в Беларуси из-за потепления климата. Об этом в интервью sb.by рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории наземных беспозвоночных животных Анатолий Кулак.
Специалист уточнил, что за последние десять лет ни он сам, ни его коллеги не обнаружили ни одной особи двух видов бабочек. Называются перламутровка фрейя и перламутровка фригга. Кулак предположил, что указанные виды, вероятнее всего, вымерли по причине потепления.
Ранее ученые НАН нашли четыре вида новых для Беларуси бабочек и несколько редких насекомых в Полесском заповеднике.
Тем временем ученый предупредил про резкое изменение климата в Беларуси: «К 2030−2040 году температура в Витебской области будет как на Полесье».
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Кстати, белоруска показала прилетевшую на участок редкую бабочку, похожую на колибри: «Я была в шоке».