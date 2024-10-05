Дождь, гроза и пожарная опасность: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на севере, в центре, в пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на севере, юге, в центре Мангистауской областей, на юге области Абай, на западе, севере, в центре области Жетысу, на севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.