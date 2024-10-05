Любовь закончилась в суде? Что известно об отношениях Павла Дурова и Ирины Болгар

Болгар утверждает, что предприниматель как минимум пять раз применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. По этому делу также подан иск в швейцарский суд. Издевательства привели к травмам, в том числе к сотрясению мозга. Дуров якобы отбросил от себя ребенка через всю комнату, а еще тряс его так, что у мальчика слетела обувь, и обещал его убить. В качестве доказательств в иске приведены сообщения, которыми предположительно обменивались Болгар и бизнесмен в 2021 году, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок плохо спит и имеет тревожное расстройство.