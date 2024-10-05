Любовь закончилась в суде? Что известно об отношениях Павла Дурова и Ирины Болгар

Этим летом общественность узнала, что у основателя Telegram Павла Дурова весьма бурная личная жизнь. Будто из ниоткуда появилась некая Ирина Болгар, которая утверждает, что состояла с ним в отношениях и родила ему троих детей. Сам Дуров через своего представителя утверждает, что он никогда не был в паре с этой женщиной. Что происходит в запутанных отношениях и были ли они вообще, выясняла «Вечерняя Москва».
О том, что Болгар родила от Дурова троих детей, женщина впервые рассказала в июле этого года. По ее словам, она решилась на это, потому что дети постоянно интересовались: почему в интернете есть информация только о старших отпрысках предпринимателя, а о них — нет. Болгар утверждает, что дети носят фамилию основателя Telegram. Они признаны официально и сейчас проживают с матерью в Швейцарии. В официальный брак Дуров и Болгар не вступали.
Сначала женщина заявила, что у нее есть много личных фотографий с Дуровым, но она якобы не может публиковать их без его согласия. Однако после того, как Болгар привлекла внимание прессы, снимки с предпринимателем стали появляться в ее социальных сетях все чаще.
Сейчас в блоге «матери троих детей Дурова» можно найти множество фотографий: на них они запечатлены с детьми, в путешествиях, за праздничным столом и так далее. К тому же Болгар охотно делится обычными снимками основателя Telegram, сделанными как будто незаметно для Дурова. А на одном из «семейных» кадров можно увидеть брата Павла Николая.
Болгар рассказала, что познакомилась с Дуровым, когда ее порекомендовали ему как специалиста по йоге. По ее словам, между ними завязалась дружба и она даже уехала в Дубай, чтобы быть с предпринимателем вместе. Летом 2013 года они якобы вернулись в Санкт-Петербург, сняли квартиру и прожили вместе до 2017 года. В ней же, как утверждает Болгар, появились и трое детей: двое сыновей и дочка 2016, 2017 и 2013 годов рождения соответственно. При этом официально у 39-летнего Дурова двое детей — сын Михаил и дочь 2009 и 2010 года рождения соответственно.
До 2018 года Болгар проживала в Санкт-Петербурге с детьми. Впоследствии она переехала в Дубай, однако получить вид на жительство в Объединенных Арабских Эмиратах ей не удалось. Согласно законодательству ОАЭ, дети, рожденные вне брака, и их матери не имеют права на облегченное получение гражданства. В 2019 году Болгар с детьми переехала в Латвию, а в 2020 году обосновалась в Швейцарии.
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Женщина утверждает, что Дуров планировал перевезти ее с детьми в Париж в 2018 году и был готов оплачивать аренду дома, но в то же время жить вместе с семьей не собирался. Затем в конце 2022 года он якобы выдвинул ультиматум с целью принудить Болгар к переезду в ОАЭ, но не приглашал ее переехать к нему. По ее словам, в этот период их отношения подошли к концу.
Когда Болгар отказалась переезжать в ОАЭ, Дуров якобы перестал оказывать ей финансовую поддержку. До этого предприниматель по взаимному соглашению оплачивал все траты на детей, включая образование. Болгар также могла по своему усмотрению распоряжаться средствами по кредитной карте с лимитом 150 тысяч евро в месяц. После отказа от переезда она лишилась всего этого, Дуров перестал финансово поддерживать Болгар и общаться с детьми.
С тех пор женщина и трое ее детей живут на деньги, которые она зарабатывает в швейцарской консалтинговой компании, что ухудшило уровень жизни семьи. Дети, которые раньше летали только на частных самолетах, теперь были вынуждены летать с другими людьми в экономклассе. Болгар рассказывала, что ребята не понимали, откуда на борту появились другие пассажиры.
По словам «матери троих детей Дурова», он отказался подписывать согласие на продление детям европейских иммиграционных документов и оформление новых. Она полагает, что это было сделано для того, чтобы не дать им возможность остаться в Европе. Тогда Болгар решила обратиться в суд. Трибунал по защите детей и взрослых инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении троих детей.
Болгар утверждает, что предприниматель как минимум пять раз применил насилие к своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. По этому делу также подан иск в швейцарский суд. Издевательства привели к травмам, в том числе к сотрясению мозга. Дуров якобы отбросил от себя ребенка через всю комнату, а еще тряс его так, что у мальчика слетела обувь, и обещал его убить. В качестве доказательств в иске приведены сообщения, которыми предположительно обменивались Болгар и бизнесмен в 2021 году, а также медицинская справка от апреля 2023 года, подтверждающая, что ребенок плохо спит и имеет тревожное расстройство.
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Женщина также утверждает, что Дуров называл своих детей от нее «собаками». Речь идет о сообщении, которое он отправил ей спустя полгода после того, как оборвал с ней контакты в конце 2022 года. Он якобы поинтересовался, когда Болгар «предъявит ему собак». Он упомянул домашнее прозвище одного из детей и добавил «и остальных собак», поэтому женщина убеждена, что речь шла именно об отпрысках.
Сейчас Болгар планирует отсудить у Дурова половину компании Telegram. Она утверждает, что давала предпринимателю консультации с момента создания мессенджера. Кроме того, она считает Telegram совместно нажитым имуществом. Женщина также планирует добиться об Дурова алиментов, а до этого — заработать на жизнь, выпустив книгу и фильм о своих отношениях с предпринимателем.
Что говорит Дуров
Представитель Дурова заявил, что обвинения предпринимателя в насилии беспочвенны и инциденты никогда не имели места. Более того, он и Болгар никогда не были парой.
Также представитель обвинил женщину в расточительстве: якобы выплаченные в качестве алиментов миллионы долларов она тратила на путешествия, предметы роскоши и прочие излишества, но не на детей. В заявлении говорится, что Дуров выделяет на каждого своего ребенка по 10 тысяч долларов в месяц. Представитель выразил надежду, что после разбирательства швейцарской системы правосудия «незаконно присвоенные» Болгар средства будут потрачены по назначению, то есть на детей.
Утверждается, что между предпринимателем и женщиной были исключительно деловые отношения. Как сказал представитель, Болгар предложила Дурову завести детей, и тот согласился — так на свет появились три ребенка.
По словам женщины, предприниматель, который построил образ аскетичной личности, на самом деле якобы любил роскошь и излишества. Однако представитель Дурова утверждает, что тот всегда критиковал «экстравагантный образ жизни сверхбогатых» и «выступал за созидание, а не за потребление». Он также якобы считает демонстрацию чрезмерного богатства вредной для детей, потому что это снижает их мотивацию и творческое мышление.
Болгар назвала комментарий представителя Дурова «бесстыдной ложью».
У пользователей Сети появилась теория о том, что на самом деле Болгар — творение нейросетей. Они находили подозрительные детали в фотографиях, которыми щедро делилась женщина в социальных сетях. К тому же она будто возникла из ниоткуда — никто ее якобы не видел и не знал, а теперь она делится инфоповодами и откровениями вместе со снимками почти каждый день.
«Вечерняя Москва» узнала у экспертов, существует ли Болгар на самом деле и как это можно проверить.