Новый альбом Arch Enemy «Blood Dynasty» выйдет 28 марта

Шведская метал-группа Arch Enemy анонсировала 12-й альбом в своей дискографии. Лонгплей будет называться Blood Dynasty, а его премьера намечена на 28 марта следующего года.
По словам Майкла Эммота, основателя и гитариста коллектива, альбом раздвинет границы того, что музыканты делали прежде. Тем не менее поклонникам не стоит ожидать грандиозных экспериментов: как передает Blabbermouth, песни на пластинке будут обладать классическим для Arch Enemy звучанием.
В альбом войдут следующие треки:
Illuminate the Path.
March Of the Miscreants.
A Million Suns.
Don’t Look Down.
Presage.
Blood Dynasty.
Paper Tiger.
Vivre Libre.
The Pendulum.
Liars & Thieves.
Релиз станет первым полноформатным релизом Arch Enemy с 2022 года, а также первым после ухода из группы гитариста Джеффа Лумиса, случившегося чуть меньше года назад. На его место коллектив взял 32-летнего Джоуи Консепсьона.
Ранее о выходе нового альбома объявила метал-группа Opeth.