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Новый альбом Arch Enemy «Blood Dynasty» выйдет 28 марта

Шведская метал-группа Arch Enemy анонсировала 12-й альбом в своей дискографии. Лонгплей будет называться Blood Dynasty, а его премьера намечена на 28 марта следующего года.

Источник: Звук

Шведская метал-группа Arch Enemy анонсировала 12-й альбом в своей дискографии. Лонгплей будет называться Blood Dynasty, а его премьера намечена на 28 марта следующего года.

По словам Майкла Эммота, основателя и гитариста коллектива, альбом раздвинет границы того, что музыканты делали прежде. Тем не менее поклонникам не стоит ожидать грандиозных экспериментов: как передает Blabbermouth, песни на пластинке будут обладать классическим для Arch Enemy звучанием.

В альбом войдут следующие треки:

Dream Stealer

Illuminate the Path.

March Of the Miscreants.

A Million Suns.

Don’t Look Down.

Presage.

Blood Dynasty.

Paper Tiger.

Vivre Libre.

The Pendulum.

Liars & Thieves.

Релиз станет первым полноформатным релизом Arch Enemy с 2022 года, а также первым после ухода из группы гитариста Джеффа Лумиса, случившегося чуть меньше года назад. На его место коллектив взял 32-летнего Джоуи Консепсьона.

Ранее о выходе нового альбома объявила метал-группа Opeth.