Новый альбом Arch Enemy «Blood Dynasty» выйдет 28 марта

По словам Майкла Эммота, основателя и гитариста коллектива, альбом раздвинет границы того, что музыканты делали прежде. Тем не менее поклонникам не стоит ожидать грандиозных экспериментов: как передает Blabbermouth, песни на пластинке будут обладать классическим для Arch Enemy звучанием.