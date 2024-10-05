Сын главы Чечни Адам Кадыров попал в Книгу рекордов России из-за своего поста

Это уже ~11-я награда~ Адама Кадырова за год (но все они негосударственные). Сына главы Чечни начали отмечать за разные заслуги после того, как он летом 2023-го избил в Грозном 20-летнего задержанного Никиту Журавеля. Последний по заданию украинских спецслужб за 10 тыс. руб. сжег Коран на фоне мечети. В итоге Журавеля приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих, а этой осенью против него завели новое дело о госизмене (по версии следствия, юноша передавал СБУ данные о передвижениях российских военных).