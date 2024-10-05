«Среднесуточная температура выше климатической нормы». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил про сильный ветер и +18 на неделе с 7 по 13 октября в Беларуси

Он отметил, что на указанной неделе октябрь будет постепенно приближать от золотой к глубокой осени, однако о значительном похолодании пока речи не идет. Рябов уточнил, что погода будет умеренно теплой, заметив, что среднесуточная температура прогнозируется на два — пять градусов выше климатической нормы. Вместе с тем ночью и утром будет туман, а во второй половине недели ожидается усиление ветра.