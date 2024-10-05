Госдума разрабатывает законопроект о запрете квадроберов

«Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — сказала депутат «РИА Новости». Как добавила Яна Лантратова, ребенок с кошачьими ушами — жертва пропаганды. По ее словам, отвечать за это должны не родители, а люди, которые распространяют информацию о квадроберах.