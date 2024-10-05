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Госдума разрабатывает законопроект о запрете квадроберов

Госдума начала разработку законопроекта о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадроберства, сообщила зампред парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова. Она уточнила, что документ установит наказания для всех, кто делает движение квадроберов популярным и привлекательным.

Источник: РИА "Новости"

«Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — сказала депутат «РИА Новости». Как добавила Яна Лантратова, ребенок с кошачьими ушами — жертва пропаганды. По ее словам, отвечать за это должны не родители, а люди, которые распространяют информацию о квадроберах.

Квадробика — неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют движения животных. Явление зародилось в Японии в 2008 году. В последние месяцы оно приобрело вид субкультуры в связи с популярностью в социальных сетях.

Forbes писал, что летом 2024 года в России продажи перчаток, масок и хвостов, которые используют квадроберы, выросли в 12 раз. В начале октября депутат Сергей Колунов призвал запретить квадробику в стране и ввести ответственность для родителей, чьи дети увлекаются ей. Предложение поддержал сенатор Алексей Пушков.

Госдума
закон