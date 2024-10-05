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Childish Gambino отменил предстоящее турне из-за госпитализации

Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino, объявил об отмене всех ближайших концертов. Причиной стала его госпитализация. В скором будущем артиста ждет операция, после которой ему также потребуется время на восстановление.

Источник: Звук

Дональд Гловер, выступающий под псевдонимом Childish Gambino, объявил об отмене всех ближайших концертов. Причиной стала его госпитализация. В скором будущем артиста ждет операция, после которой ему также потребуется время на восстановление.

Что конкретно беспокоит музыканта, пока не раскрывается. Тем не менее Гловер подчеркнул, что он вынужден «отнестись к своему состоянию серьезно», и что решение далось ему с трудом.

Как отмечает Variety, даты концертов в феврале 2025-го пока не затронуты: не исключено, что к этому времени музыкант планирует полностью восстановиться.

Примечательно, что турне должно было стать последним в карьере Childish Gambino. Ранее в этом году Гловер заявлял, что хочет оставить музыку, чтобы проводить больше времени с семьей и уделить больше внимания собственной продюсерской компании.

Ранее в этом году Childish Gambino выпустил два альбома, которые должны стать последними в его карьере. Atavista увидел свет в мае. Июльский релиз Bando Stone and the New World был выпущен в поддержку одноименного фильма, режиссером которого выступает Гловер.