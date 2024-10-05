Норма или патология: симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев рук

Многие ощущали внезапное онемение пальцев рук, но не все задумываются, почему это происходит. Эндокринолог сети «Клиника Фомина» в городе Уфа Арина Разагатова рассказала «Вечерней Москве», когда такое состояние является нормой, а когда — патологией, а также назвала самые частые причины онемения пальцев рук.
Человек чувствует онемение пальцев рук, если происходит сдавливание или поражение нервов или сосудов, идущих к пальцам рук.
Когда человек «отлежал» руку, появляется онемение — снижение чувствительности, ползание мурашек, покалывание, болезненные и неприятные ощущения. Эта одна из физиологических причин онемения рук: когда кровоток по сосудам и прохождение нервных импульсов нарушен, конечности не получают «питания», от этого и появляются неприятные ощущения. Это считается нормой, потому что проходит самостоятельно через несколько минут после прекращения сдавливания.
Это состояние, при котором увеличивается объем циркулирующей крови, из-за чего в ней относительно снижается гемоглобин. Часто беременность сопровождается отеками, что приводит к нарушению местного кровоснабжения, что, в свою очередь, приводит к онемению в пальцах.
А вот если пальцы немеют часто, без видимых причин, то стоит насторожиться. Вот несколько основных патологических процессов или заболеваний, которые чаще всего приводят к онемению рук и пальцев:
К этой группе относятся:
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Другая большая группа причин онемения в руках — это поражение сосудов.
Стоит обратить внимание на резкое онемение в левой руке — это может быть симптомом инфаркта миокарда и требует срочной госпитализации.
Если у вас отмечается постоянное чувство онемения пальцев рук, это повод обратиться к терапевту, чтобы доктор смог провести тщательный осмотр и определить причину патологии, отправить на необходимое исследование и консультацию узкого специалиста, если она требуется.
Тактика лечения зависит от первоначальной причины онемения рук. Это может быть лекарственная терапия:
При сопутствующей патологии обязательно лечение основного заболевания, к примеру, прием статинов при атеросклерозе. При психических заболеваниях — седативные препараты, антидепрессанты, транквилизаторы.
При наличии туннельного синдрома (защемление нерва внутри канала) возможно проведение блокады нерва (процедура, при которой вводят обезболивающий препарат в область нерва для «отключения» болевых сигналов, идущих от него в головной мозг).
Так же эффективна может быть физиотерапия или хирургическое лечение — удаление грыжи позвоночника, опухоли, гематомы и так далее. При поражении связок может понадобиться рассечение волокон сухожилий.