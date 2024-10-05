Норма или патология: симптомом каких заболеваний может быть онемение пальцев рук

Когда человек «отлежал» руку, появляется онемение — снижение чувствительности, ползание мурашек, покалывание, болезненные и неприятные ощущения. Эта одна из физиологических причин онемения рук: когда кровоток по сосудам и прохождение нервных импульсов нарушен, конечности не получают «питания», от этого и появляются неприятные ощущения. Это считается нормой, потому что проходит самостоятельно через несколько минут после прекращения сдавливания.

Сдавливание нервов и сосудов в шейном отделе позвоночника. Именно там из спинного мозга к кончикам пальцев начинают свой путь нервные стволы. При наличии какого-либо фактора, сдавливающего нервы развивается «корешковый синдром». Чаще всего это отростки позвоночника, например из-за снижения высоты межпозвоночного диска или сколиотических изменений или грыж в шейном отделе. Если есть опухоль в шее, она так же может сдавливать нервные пути. Невриты — воспаление нерва чаще вследствие инфекции (самое частое — герпетическая инфекция);Травмы нервных стволов — это всем знакомая боль, неприятные ощущения, ползание мурашек после удара локтем. То же самое возможно при поражениях других нервов, вывихе плеча. Сахарный диабет — одна из основных причин нарушения проводимости по нерву. Постоянный высокий уровень глюкозы в крови вызывает «засахаривание» нервных окончаний, это называется диабетическая нейропатия. Некоторые болезни обмена веществ, в том числе подагра, также приводят к нейропатии. Еще одна причина поражения нервов — токсическое поражение в результате чрезмерного употребления алкоголя, некоторых лекарств, БАДов и отравления токсическими веществами;Не стоит забывать про вибрационную болезнь. Она постигает тех, чья работа связана с постоянной вибрацией (водители, рабочие тяжелой промышленности и так далее).Онемение и покалывание рук также возможно как вариант ауры при мигрени. Когда за некоторое время до приступа боли развивается онемение пальцев, переходящее на руку, шею и затем в головную боль.