Charli XCX раскрыла полный список фитов, которые войдут в альбом ремиксов brat

Британская поп-артистка Charli XCX анонсировала новую версию альбома brat, изначально увидевшего свет в июне 2024 года. Издание получило название Brat and it’s completely different but also still brat («совершенно другой brat, но все еще brat»). Его премьера намечена на 11 октября.
Отличительной чертой релиза станет его содержание. Как сообщает Variety, в треклист вошли композиции из оригинального альбома, но каждая из них была перезаписана с новым артистом.
В этот раз Charli XCX удалось поработать с Арианой Гранде, Bon Iver, The Japanese House, лидером The Strokes Джулианом Касабланкасом, Кэролайн Полачек, синти-поп-группой The 1975 и другими артистами. Также в лонгплей внесены уже вышедшие коллаборации с Lorde (трек Girl, so confusing) и Билли Айлиш (Guess). Всего в альбоме ремиксов будет 18 дуэтов.
Brat, шестой лонгплей Чарли, стал одной из главных поп-пластинок этого лета. Его популярность даже привела к появлению эстетики brat summer, текст о которой Звук медиа публиковал в августе.