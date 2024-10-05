Charli XCX раскрыла полный список фитов, которые войдут в альбом ремиксов brat

В этот раз Charli XCX удалось поработать с Арианой Гранде, Bon Iver, The Japanese House, лидером The Strokes Джулианом Касабланкасом, Кэролайн Полачек, синти-поп-группой The 1975 и другими артистами. Также в лонгплей внесены уже вышедшие коллаборации с Lorde (трек Girl, so confusing) и Билли Айлиш (Guess). Всего в альбоме ремиксов будет 18 дуэтов.