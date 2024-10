Charli XCX раскрыла полный список фитов, которые войдут в альбом ремиксов brat

Британская поп-артистка Charli XCX анонсировала новую версию альбома brat, изначально увидевшего свет в июне 2024 года. Издание получило название Brat and it’s completely different but also still brat («совершенно другой brat, но все еще brat»). Его премьера намечена на 11 октября.