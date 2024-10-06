Где тепло? В Самарской области отопительный сезон начался с нарушениями

По данным на 4 октября к батареи стали горячими в 28% жилых домов. Какие проблемы возникли при подготовке и кто виноват в том, что самарцы мерзнут выяснила редакция samara.aif.ru.
На особом контроле.
В Самарской области осень 2024 года бьет все рекорды по теплу, днем температура держится около 20 градусов тепла. В таких условиях у ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний было достаточно времени на подготовку к осенне-зимнему периоду. По информации регионального министерства энергетики и ЖКХ общая готовность муниципальных образований составляет 99,9%. Но есть и небольшие недочеты.
«На 100% подготовлены водозаборы, водопроводные и канализационные сети, медицинские учреждения, учреждения социальной защиты и социального обслуживания населения, учреждения образования и культуры. На сегодняшний день не завершены работы по 10 МКД г. о. Тольятти. Из 2 141 котельной не готовы 2 — в муниципальных районах Борский и Кошкинский, из 3461,2 км тепловых сетей подготовлено 3458. Ведутся работы в городских округах Самара и Тольятти».
Он отметил, что подача тепла уже началась в 29 муниципалитетах, в Самаре, например, школы, детские сады и больницы подключили к отоплению 25 сентября. Несмотря на то, что среднесуточная температура в регионе значительно превышает установленные по закону +8 градусов, жилой фонд начнут подключать с 1 октября.
Была проведена проверка готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций. В Средне-Поволжском управлении Ростехнадзора сообщили, что всего было проверено 95 организаций из 117.
«Проверки выявили 1117 нарушений обязательных требований нормативных документов, влияющих на прохождение отопительного периода. Все замечания передаются в администрации соответствующих муниципальных образований, после чего осуществляется контроль их устранения», — пояснил и.о. руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора Евгений Васильев.
Правительство Самарской области, в свою очередь, взяло на контроль получение паспортов готовности к отопительному сезону муниципалитетами.
«В прошлом году не все своевременно получили паспорта готовности. Сегодня мы ставим себе задачу обеспечить 100% муниципалитетов паспортами готовности. Необходимо срочно заявить те объекты, которые требуют текущих ремонтов для бесперебойного прохождения отопительного сезона», — заявил председатель правительства Михаил Смирнов.
Напоминаем, что согласно федеральному законодательству, при готовности объектов теплоснабжения, возможно включение отопления при заявлении от граждан. Прецедентом может служить, например, возобновление отопительного сезона в мае 2024 года, когда из-за резкого похолодания были подключены к отоплению многоквартирные дома и социальные объекты в Тольятти и Самаре, несмотря на то, что ранее официально отопление было отключено.
Кто ответит за холодные батареи?
Кроме подготовки магистральных сетей теплоснабжения и объектов генерации, ключевую роль в обеспечении комфортных температурных условий в домах играют управляющие компании. Именно они отвечают за внутридомовые сети, опрессовку и промывку труб. При этом за последний год количество жалоб на работу УК увеличилось в кратном размере.
«На старте отопительного сезона мы проанализировали обращения в социальных сетях, которые касаются работы управляющих организаций. Отмечу, что за 9 месяцев этого года количество жалоб непосредственно на работу УК выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В систему поступило порядка 2700 обращений», — прокомментировала ситуацию руководителя областного Центра управления регионом Дина Черемушкина.
По информации врио руководителя ГЖИ Самарской области Виктории Катковой, при обследовании 1776 многоквартирных домов выявлено 330 нарушений, управляющим компаниям было выдано 51 предостережение.
Директор самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов:
"Мы завершаем работы по тепловым сетям. В этом году была реализована большая инвестиционная программа, на общую сумму около 4,3 миллиарда рублей. Было заменено порядка 100 км трубопроводов в рамках работы по подготовке к отопительному сезону. Этим компания не ограничиваются, проведен большой комплекс работ по объектам генерации, завершена работа по инспекции газовых турбин, капремонту турбоагрегатов и паровых котлов, ремонту и техническому перевооружению пиковых водогрейных котлов. С точки зрения генерации у нас 100% готовность, нет никаких опасений для прохождения отопительного сезона. По тепловым сетям остается малое количество объектов, работы на которых завершатся в течение недели — трубопроводы, тепловые камеры, врезка в домовые сети и соответственно, перед нами стоит задача завершить благоустройство до конца октября. Сроки, которые обозначены для запуска отопления, будут соблюдены.
Хочу отметить, что не все зависит от ресурсоснабжающих организаций. По завершению отопительного сезона мы выдаем те или иные рекомендации для обеспечения теплоснабжения. Можно сколько угодно говорить про перекладку сетей, но если дом не промыт и не опрессован, то вход в отопительный сезон — это всегда мина замедленного действия. К сожалению, в зоне нашей ответственности, а это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск у нас, к сожалению, порядка 200 УК, мягко говоря, не очень готовы к отопительному сезону. Ситуация улучшается, но есть над чем работать, например, в сфере лицензирования".