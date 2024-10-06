Где тепло? В Самарской области отопительный сезон начался с нарушениями

Хочу отметить, что не все зависит от ресурсоснабжающих организаций. По завершению отопительного сезона мы выдаем те или иные рекомендации для обеспечения теплоснабжения. Можно сколько угодно говорить про перекладку сетей, но если дом не промыт и не опрессован, то вход в отопительный сезон — это всегда мина замедленного действия. К сожалению, в зоне нашей ответственности, а это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск у нас, к сожалению, порядка 200 УК, мягко говоря, не очень готовы к отопительному сезону. Ситуация улучшается, но есть над чем работать, например, в сфере лицензирования".