В Москве прошел учредительный съезд Партии любителей пива

Я спросил Гришина, как он относится к 1990-м, когда Калачев создал первую ПЛП (она была ликвидирована в 1998 году). Будущий председатель (Гришина единогласно избрали на съезде на этот пост) слегка смутился и ответил: «Я в 1990-х еще в школе учился… С моей точки зрения все было классно, хотя конечно, все было сложнее. Мне трудно судить, но по-моему они были одновременно и лихими, и святыми».