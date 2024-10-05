«Меня улучшать — только портить»: актриса Елена Валюшкина — о дружбе с Муравьевой, юбилее на сцене Театра Моссовета и об автобиографии

— На гастролях в каком-то далеком городе у нас случился свободный день. Ирина Вадимовна увидела в газете, что где-то на окраине идет фильм Клода Лелуша «Мужчина и женщина». Мы поехали туда, а это оказался какой-то заброшенный Дом культуры. И когда сотрудники нас там увидели, то чуть не упали в обморок: туда вообще никто не приезжает. Муравьева показалась им призраком… Мы сказали, что хотим посмотреть «Мужчину и женщину». Работники Дома культуры ответили, что фильм уже не идет, по расписанию — сборник мультфильмов, но они пойдут в зал и спросят, можно ли поменять. А в зале сидел мужчина с маленьким ребенком. И он, узнав в чем дело, с радостью разрешил поменять фильм. У меня на всю жизнь осталось воспоминание о том, как мы вчетвером в пустом зале смотрим французское кино, которое специально включили для нас. А вообще, у меня таких историй — писать не переписать, — пошутила актриса.